Mundial sub-20

A seleção portuguesa de futebol estreou-se hoje no Mundial de sub-20 com um triunfo sobre a Coreia do Sul (1-0), com Trincão a marcar o único golo da partida.

Em Bielsko-Biala, o jogador do Sporting de Braga fez o primeiro golo de Portugal no Grupo F do Mundial da Polónia, logo aos sete minutos.

Na terça-feira, Portugal defronta a Argentina, que ainda hoje joga com a África do Sul, no outro encontro da primeira ronda da 'poule' F.