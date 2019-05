Actualidade

A comissão política do partido Ação Democrática Independente (ADI), na oposição em São Tomé e Príncipe, decidiu expulsar 14 militantes, incluindo Agostinho Fernandes, hoje eleito presidente do partido, por aclamação, num congresso que aquele órgão não reconhece.

A "comissão política estatutária em efetividade de funções" do ADI, que se reuniu na sexta-feira à noite, decidiu "expulsar das fileiras do partido" Agostinho Fernandes, Álvaro Santiago, Arlete Zeferino, Arlindo Ramos, Cecílio Quaresma, Ekneidy dos Santos, Hamilton Sousa, Ilza Amado Vaz, Levy Nazaré, Octávio Boa Morte, Olinto Daio, Pedro Carvalho, Vitorino do Rosário e Wadson Almeida, segundo a deliberação, enviada hoje à Lusa.

Em causa está a decisão de "um grupo de militantes" que "optaram por não acatar a decisão do conselho nacional", tomada esta quinta-feira, de adiar, sine die, o congresso do partido - previsto para hoje e destinado a eleger o presidente, após a autossuspensão do anterior líder, Patrice Trovoada, em novembro passado.