Taça de Portugal

O Sporting e o FC Porto vão disputar a Taça de Portugal de futebol no desempate por grandes penalidades, após a igualdade 2-2 registada após o prolongamento, numa final que decorre no Estádio Nacional, em Oeiras.

O brasileiro Soares (40 minutos) adiantou os 'dragões', mas Danilo empatou (45), com um golo na própria baliza, a desviar um remate de Bruno Fernandes e a fixar o resultado no final dos 90 minutos. No prolongamento, o holandês Bas Dost deu vantagem aos 'leões', aos 101 minutos, antes de Felipe repor a igualdade aos 120+1.

As duas equipas procuram conquistar hoje a Taça de Portugal pela 17.ª vez, na 79.ª final da competição.