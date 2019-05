Actualidade

O ministro das Finanças de Cabo Verde admitiu hoje, em Lisboa, que a proposta para criar um banco de desenvolvimento da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) pode ser discutida pelos Estados-membros da organização, em julho.

Em declarações à Lusa, à margem do 1.º Fórum de Economistas das Cidades de Língua Portuguesa, que decorreu hoje em Lisboa, onde Olavo Correia participou também como representante da presidência rotativa da CPLP, que neste momento é de Cabo Verde, o ministro disse: "Queremos levar a ideia [da criação do Banco] para a reunião [de ministros dos Negócios Estrangeiros, a decorrer em julho]. Não para decisão, mas para ser discutida",

"Nós queremos desenvolver essa proposta, em parceria com os demais países. A liderança de Cabo Verde vai colocar isto sobre a mesa (...), brevemente", assegurou, mas ressalvou que cabe ao Presidente da República do seu país avançar com essa proposta.