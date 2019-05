Venezuela

O autoproclamado Presidente interino da Venezuela, Juan Guaidó, anunciou este sábado que aceita a mediação da Noruega para um novo diálogo com o Governo de Nicolás Maduro, noticiou a agência Efe.

No sábado, a Noruega anunciou que representantes do governo de Nicolas Maduro e da oposição venezuelana regressam na próxima semana a Oslo, no âmbito da mediação norueguesa para encontrar uma solução para a crise no país sul-americano.

"Os representantes dos principais agentes políticos da Venezuela decidiram regressar a Oslo na próxima semana para continuar o processo [de mediação] liderado pela Noruega", declarou em comunicado o Ministério dos Negócios Estrangeiros norueguês.