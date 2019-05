Actualidade

Um raro panda albino foi avistado em abril numa reserva natural na província de Sichuan, no sudoeste da China, noticiou hoje a imprensa local.

"A julgar pelas fotografias, é um panda albino com um ou dois anos", disse o investigador da Universidade de Pequim Li Sheng, citado pela agência oficial de notícias Xinhua.

As imagens do animal foram captadas por uma câmara infravermelha a cerca de 2.000 metros acima do nível do mar.