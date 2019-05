Incêndios

O concelho de Alcoutim, no Algarve, está hoje em risco máximo de incêndio e cerca de 30 concelhos estão em risco muito elevado, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Em risco muito elevado estão 31 concelhos do Algarve, Alentejo, Interior Norte e Centro do país.

De acordo com o IPMA, estão ainda em risco elevado mais de uma centena de outros municípios do interior Norte, Centro, Alentejo e Algarve e também cinco concelhos do distrito de Lisboa: Mafra, Loures, Lisboa, Odivelas e Arruda dos Vinhos.