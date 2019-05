Actualidade

A cantora Sara Serpa iniciou este mês um ano de residência artística numa das mais importantes instituições culturais de Nova Iorque, a Park Avenue Armory, para promover a responsabilidade social com o projeto "Aquarius".

A residência artística de Sara Serpa, a primeira pessoa portuguesa a conseguir um espaço na Park Avenue Armory, começou este mês, com total liberdade e sem nenhuma condição, tudo devido à vontade de agir perante as preocupações sociais da cantora e de contribuir para uma sociedade mais acolhedora.

A crise migratória no Mediterrâneo e a ignorância por parte da sociedade foi o que inspirou Sara Serpa, que mora nos Estados Unidos há 14 anos, a propor o projeto interdisciplinar "Aquarius" à instituição nova-iorquina Park Avenue Armory, que lhe deu as chaves de um estúdio ao lado do Central Park durante um ano.