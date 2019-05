Actualidade

O Instituto Superior de Engenharia de Coimbra (ISEC) vai desenvolver luvas com sensores de força para o ensino prático da medicina dentária na Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra (UC), foi hoje anunciado.

Trata-se de um dos primeiros projetos da colaboração do ISEC com a UC, no âmbito de um protocolo entre as duas instituições que vai ser assinado na segunda-feira.

"O protocolo vai permitir ao Laboratório de Biomecânica Aplicada do ISEC desenvolver, num patamar científico mais elevado, os projetos que tem em curso nas áreas das próteses ortopédicas e dos instrumentos com sensores para a área da reabilitação", disse o presidente do ISEC, Mário Velindro, citado numa nota enviada à agência Lusa.