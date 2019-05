Actualidade

As novas notas de 100 e 200 euros entram em circulação a partir de terça-feira, com a mesma cor, mas menor dimensão e com novos elementos de segurança, concluindo a implementação das notas da série Europa.

Com a entrada em circulação das novas notas de 100 e 200 euros fica concluída a implementação da série Europa do euro, que se iniciou em 2013, e que decorreu de forma gradual, ao longo de vários anos e por ordem crescente de denominação das notas.

A primeira nota da série Europa, de cinco euros, entrou em circulação, em Portugal e nos restantes países do euro, em 02 de maio de 2013, seguindo-se a nota de 10 euros, em 23 de setembro de 2014, e a nota de 20 euros, em 25 de novembro de 2015.