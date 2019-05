Actualidade

A consultora IHS Markit prevê que o crescimento da economia de Angola rondará os 0,5% neste e no próximo ano, e que a dívida pública será de 90,7% do PIB no final deste ano.

Na nota sobre a economia angolana, enviada aos clientes e a que a Lusa teve acesso, os analistas escrevem que "o peso do setor da dívida pública é maior que o estimado anteriormente, devendo ter chegado aos 90,7% no final do ano passado".

A IHS Markit acrescenta que este valor surge "na sequência da profunda depreciação do kwanza durante esse ano e a divulgação de dívidas atrasadas no valor de 2,1 mil milhões de dólares a credores financeiros estrangeiros, tal como está apontado no relatório de dezembro do FMI".