Actualidade

Um projeto da Administração Regional de Saúde (ARS) do Algarve para dar aos pais informação sobre saúde maternoinfantil está a ser alargada às regiões autónomas espanholas da fronteira com Portugal, com apoio do programa de cooperação INTERREG Espanha-Portugal 2014-2020.

António Pina, coordenador regional no Algarve desta nova ferramenta de cooperação transfronteiriça luso-espanhola, denominada Rede Ibérica de Promoção da Saúde da Criança (RISCAR), explicou à agência Lusa que na sua base está um projeto inicial que também coordenou, a partir de 2007, para a ARS/Algarve e que permitiu criar uma plataforma de Internet para melhorar a informação dos pais sobre a saúde maternoinfantil, chamada Janela Aberta à Família.

"Com esta experiência, e porque de facto acarinhamos bastante este projeto Janela Aberta à Família, pensámos em expandir o projeto, não só para o todo nacional, mas também para outras regiões de Espanha", afirmou o coordenador regional do Algarve, recordando a experiência com outras ferramentas de cooperação transfronteiriça acumulada no passado pela ARS algarvia com parceiros de regiões autónomas de Espanha.