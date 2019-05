Europeias

O Secretariado Nacional do PS, o órgão de direção deste partido, reúne-se hoje a partir das 19:00, no Hotel Altis, em Lisboa, para acompanhar a evolução dos resultados das eleições europeias, disse à agência Lusa fonte socialista.

Segundo a mesma fonte, o secretário-geral do PS, António Costa, deverá chegar pouco antes do início desta reunião do órgão de direção alargada dos socialistas.

A secretária-geral adjunta do PS, Ana Catarina Mendes está já no "quartel-general" dos socialistas desde as 18:00, o mesmo se passando com outros membros da Comissão Permanente deste partido, como Luís Patrão, responsável pelo pelouro das finanças e administração.