Actualidade

O Hospital de Évora está a efetuar trabalhos de limpeza e desinfeção na sequência de um "caso provável" de 'legionella' numa doente que esteve internada na unidade e teve alta na semana passada, foi hoje revelado.

"Foi notificado um caso provável de doença dos legionários [causada pela bactéria 'legionella'], num doente que esteve internado no Hospital do Espírito Santo de Évora EPE (HESE)", divulgou hoje, em comunicado, a diretora do Departamento de Saúde Pública do Alentejo, Filomena Araújo.

Contactada pela agência Lusa, Filomena Araújo, que é também delegada de Saúde Regional do Alentejo, adiantou que o doente em causa "é uma senhora", que "já teve alta" do HESE e encontra-se "internada num outro hospital", noutra região do país.