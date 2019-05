Europeias

A família política europeia dos Liberais reivindicou hoje, em Bruxelas, um papel "crucial" na próxima legislatura do Parlamento Europeu, ao afirmar-se como o terceiro maior grupo da assembleia, onde PPE e Socialistas deixam de ter uma maioria.

Numa primeira reação, no hemiciclo de Bruxelas, à primeira estimativa divulgada pelos serviços do próprio Parlamento Europeu, o líder parlamentar da Aliança dos Democratas e Liberais pela Europa (ALDE), Guy Verhofstadt, sublinhou que, pela primeira vez, Partido Popular Europeu e Socialistas e Democratas (S&D) não têm, entre si, uma maioria, pelo que a sua bancada terá um papel "crucial".

"Isso significa que não será possível qualquer maioria pró-europeia sólida sem a participação do nosso grupo centrista, composto por ALDE, a Renascença e outros", declarou Verhofstadt, segundo o qual "no final da noite ficará claro este foi o grupo pró-europeu que realmente ganhou estas eleições", registando a maior subida entre todas as bancadas.