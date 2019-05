Europeias

O CDS-PP vai fazer uma análise dos resultados das europeias em dois momentos, um, já hoje, na comissão diretiva, reunida desde as 17:30, e na quinta-feira, numa reunião extraordinária do conselho nacional do partido.

A comissão diretiva do CDS-PP está reunida, desde cerca das 17:30, na sede nacional dos centristas para acompanhar a noite eleitoras das europeias.

Para a noite de quinta-feira, 30 de maio, está já convocada uma reunião extraordinária do conselho nacional do partido, o principal órgão entre congressos, para fazer a análise dos resultados de hoje, de acordo com a convocatória publicada no 'site' do partido.