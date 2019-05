Actualidade

Pelo menos 30 pessoas morreram e outras 200 estão dadas como desaparecidas na sequência do naufrágio de uma embarcação no lago Mai-Ndomnbe, na República Democrática do Congo (RD Congo), revelaram hoje as autoridades congolesas.

Simon Mboo Wemba, o presidente da Câmara de Inongo, disse à agência noticiosa Associated Press que muitos dos que seguiam a bordo eram professores que iam receber os seus salários e viajavam de barco devido ao mau estado das estradas.

Desconhece-se o número exato de passageiros que estavam na embarcação, atingida pelo mau tempo no sábado à noite.