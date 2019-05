Europeias

O cabeça de lista europeu da CDU atribuiu hoje um previsível pior resultado eleitoral nas eleições europeias, do que o de há cinco anos, à conjuntura atual diferente da de 2014, além do tratamento prejudicial pela comunicação social.

João Ferreira falava aos jornalistas na sede de campanha, o centro de trabalho comunista Vitória, vincando estar ainda "perante projeções e não resultados e que apresentam grande variação entre si".

"Queria sublinhar que cada resultado deve ser considerado e apreciado em função do quadro concreto em que é construído. É para nós claro que o quadro em que este resultado foi construído é muito diferente do quadro do resultado de 2014. Estávamos então perante um programa de intervenção da União Europeia e do FMI que, durante vários anos, deixou muito evidentes consequências de políticas e intervenção da União Europeia no plano nacional e na degradação da situação económica e social", afirmou.