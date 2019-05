Europeias/resultados

O PS tinha cinco eurodeputados eleitos, o PSD três e o BE, a CDU e o CDS um eurodeputado cada um às 22:54, quando estavam apurados os resultados em 3056 das 3092 freguesias e 88 dos 100 consulados, segundo dados oficiais.

É o seguinte o quadro completo dos resultados às 22:54 horas, com comparação com os dados correspondentes às mesmas freguesias na eleição de 2014, de acordo com as votações divulgados pela Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna - Administração Eleitoral:

