O PS foi o partido mais votado no distrito de Braga nas eleições europeias de hoje, com 33,50% dos votos, quando estão apurados os resultados das 347 freguesias, segundo os dados oficiais da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna.

É o seguinte o quadro completo dos resultados às 23:02 horas, com a comparação com os dados correspondentes às mesmas freguesias na eleição de 2014, de acordo com as votações divulgados pela secretaria geral do Ministério da Administração Interna:

