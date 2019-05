Actualidade

O despiste de um veículo ligeiro de passageiros numa estrada municipal no concelho de Loulé provocou no domingo à noite dois mortos e três feridos, disse fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro.

Segundo a mesma fonte, o acidente provocou dois mortos e três feridos, um grave e dois ligeiros.

O despiste ocorreu na estrada municipal 525, que liga a Aldeia da Tôr a Loulé, no Algarve.