O primeiro-ministro grego vai solicitar ao Presidente a convocação de eleições legislativas antecipadas após a segunda volta das eleições autárquicas que decorrem em 02 de junho, devido aos maus resultados do Syriza nas europeias de domingo.

As eleições gerais previstas para o outono deverão ser agendadas para finais do próximo mês, após a reunião do primeiro-ministro Alexis Tsipras com o Presidente Prokopis Pavlopoulos, com a data de 30 de junho a ser sugerida como hipótese.

Os resultados finais do escrutínio europeu indicam que o partido conservador Nova Democracia (ND), de Kyriakos Mitsotakis, obteve no domingo 33,28% dos votos, uma vantagem de quase dez pontos face ao partido governamental e de esquerda Syriza, no poder desde 2015 e liderado por Tsipras, que garantiu 23,89% dos sufrágios.