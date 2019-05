Europeias/resultados

O Bloco de Esquerda elegeu no domingo o segundo deputado ao Parlamento Europeu, com 9,81% dos votos, indicavam dados oficiais da Secretaria-geral do Ministério da Administração Interna às 00:42.

Marisa Matias e José Gusmão são os eurodeputados do Bloco já eleitos, sendo que as sondagens divulgadas pela SIC e RTP, às 20:00 de domingo, indicavam a possibilidade de o partido conseguir um terceiro mandato.

Nas eleições de 2014, o BE tinha conseguido um eurodeputado, com 4,56% dos votos, menos de metade dos conseguidos desta vez.