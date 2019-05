Europeias

O Grupo dos Verdes/Aliança Livre Europeia ganhou terreno e tornou-se na quarta maior força do Parlamento Europeu, ao conseguir quase 70 eleitos, um dos quais o eurodeputado português do PAN, que se estreia na assembleia europeia.

Numa altura em que as manifestações pelo clima estão na ordem do dia e em que o fim do plástico se tornou numa luta comunitária, as eleições para o Parlamento Europeu que decorreram entre quinta-feira e domingo, revelaram a ascensão de vários partidos ecologistas na União Europeia (UE).

Uma "onda verde" na UE, como afirmou o eurodeputado ecologista holandês Bas Eickhout.