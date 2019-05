Europeias/Luxemburgo

Os liberais do Partido Democrático (DP), que lideram a coligação governamental no Luxemburgo, e os conservadores do CSV conseguiram eleger, cada um, dois representantes para o Parlamento Europeu (PE) nas eleições europeias realizadas domingo.

O DP, partido do primeiro-ministro Xavier Bettel, foi a formação mais votada no Luxemburgo, com 21,44% dos votos, mas ficou praticamente empatada com o partido popular social-cristão (CSV), partido do atual presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, que alcançou 21,10% dos votos, segundo os resultados oficiais provisórios divulgados pelo PE.

Sendo assim, as duas formações conseguem quatro dos seis eurodeputados luxemburgueses com assento no hemiciclo europeu.