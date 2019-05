Actualidade

O Presidente dos Estados Unidos tornou-se hoje no primeiro governante estrangeiro a ser recebido pelo novo imperador do Japão, Naruhito, que subiu ao trono em 01 de maio após a abdicação do pai, Akihito.

Donald Trump chegou ao palácio imperial japonês acompanhado pela mulher, Melania, e foi recebido pelo imperador Naruhito e pela imperatriz Masako.

Depois de saudar a guarda de honra, composta por 92 soldados, no jardim oriental do palácio imperial, Trump entrou numa das salas para conversar com o novo ocupante do Trono do Crisântemo.