Actualidade

O português é a língua mais falada no hemisfério sul, mas o ensino não é curricular em toda a América do Sul e o Camões - Instituto da Cooperação e Língua pretende alargá-lo aos países do idioma espanhol.

Se o Brasil adotou o espanhol no sistema de ensino público desde 2010, o português não está ainda em todos os países sul-americanos de língua oficial espanhola membros da Conferência Ibero-Americana, que têm de incluir o português no sistema de ensino público.

"Todos os países da Conferência Ibero-Americana devem promover o ensino de outra língua. Assim, paralelamente ao ensino do espanhol em Portugal e no Brasil, os países de língua espanhola deverão caminhar no sentido de integrar o português no ensino público", explicou o presidente do Instituto Camões, Luís Faro Ramos.