Actualidade

As autoridades francesas detiveram um suspeito relacionado com a explosão ocorrida em Lyon na semana passada e que provocou ferimentos em 13 pessoas, anunciou hoje o ministro do Interior francês, Christophe Castaner.

Castaner anunciou a detenção do suspeito através da rede social Twitter, mas não especificou o local em que o indivíduo foi intercetado pelas autoridades.

A polícia lançou uma operação de busca após a explosão de um objeto armadilhado, sexta-feira, numa das ruas mais movimentadas do centro da cidade de Lyon.