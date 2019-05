Actualidade

As eleições para os órgãos sociais da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) para o quadriénio 2019/2023 vão realizar-se em 12 de junho de 2019, no Porto, informou hoje o organismo no sítio oficial na Internet.

O presidente da Mesa da Assembleia Geral da LPFP, Mário Costa, indicou que a assembleia eleitoral terá início às 14:30, com a abertura das urnas, encerrando às 17:30, com a conclusão da votação para os seguintes órgãos: Presidente da Assembleia Geral e membros da respetiva Mesa, Presidente da Liga, Conselho Fiscal e Conselho Jurisdicional.

A data de entrega das candidaturas está marcada para 07 de junho de 2019, entre as 10:30 e as 13:30, e as eleições serão efetuadas em listas únicas para cada órgão, com exceção do Conselho Jurisdicional, não sendo obrigatória a apresentação de candidaturas a todos os órgãos.