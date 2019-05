Sporting

O início da fase de instrução do ataque à Academia do Sporting, em Alcochete, em maio de 2018, está marcado para 02 de julho e no dia seguinte será ouvido o ex-presidente Bruno de Carvalho, após dois adiamentos.

Fonte do Tribunal de Instrução Criminal (TIC) do Barreiro indicou hoje à agência Lusa que o juiz de instrução criminal (JIC) Carlos Delca agendou para 02 de julho o interrogatório de quatro arguidos: Hugo Ribeiro (10:00), Celso Cordeiro (11:00), Sérgio Santos (14:00) e Elton Camará (15:00).

No dia seguinte, pelas 10:00 e 14:00 estão marcados, respetivamente, os interrogatórios a Eduardo Nicodemus e ao antigo presidente do Sporting Bruno de Carvalho.