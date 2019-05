Tancos

O relatório preliminar do inquérito parlamentar ao furto de material militar de Tancos vai ser apresentado e discutido na próxima sexta-feira, na Assembleia da República, em Lisboa.

O relator é o deputado do PS Ricardo Bexiga, que vai apresentar o relatório numa reunião da comissão parlamentar de inquérito sobre as consequências e responsabilidades políticas do furto do material militar em Tancos, em junho de 2017, segundo a agenda do parlamento.

A comissão, proposta pelo CDS-PP, está em funções desde novembro de 2018, e o relatório é o último ato do inquérito.