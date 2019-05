Europeias

Analistas de política internacional ouvidos hoje pela Lusa defendem que o resultado das Europeias mostra um corte com os últimos 40 anos, com o fim da maioria absoluta das duas principais famílias partidárias europeias: PPE e PS.

"A primeira grande conclusão [a tirar do resultado das eleições europeias] é aquilo que as sondagens já afirmavam há muito tempo: o fim da maioria absoluta das duas principais grandes famílias", afirmou o investigador do Instituto Português de Relações Internacionais da Universidade Nova de Lisboa Bernardo Pires de Lima.

Um "corte com os últimos 40 anos" que "espelha um bocadinho aquilo que é a fragmentação partidária nos Estados-membros", defende o analista, considerando que a equação negocial vai deixar de ser feita por duas grandes famílias para passar a envolver "provavelmente três ou quatro".