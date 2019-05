Actualidade

O administrador do Banco de Portugal Hélder Rosalino disse hoje que, por serem menos utilizadas no dia a dia, as notas de 100 e 200 euros devem ser melhor explicadas e divulgadas à população, para evitar fraudes e burlas.

"Pelo facto de serem menos utilizadas no dia a dia, elas [as notas de 100 e de 200 euros] naturalmente carecem de ser melhor conhecidas, melhor explicadas e melhor divulgadas à população em geral para evitar situações de fraude ou de tentativas de burla", afirmou hoje Hélder Rosalino, administrador do Banco de Portugal, na apresentação, em Lisboa, das novas notas de 100 e 200 euros que entram em circulação na terça-feira.

"As denominações de 100 e de 200 euros não são denominações com grande expressão na circulação no dia a dia. Os cidadãos não utilizam estas notas em grande quantidade em Portugal e, na generalidade dos países da área do euro, também não são utilizadas de forma regular, mas têm um papel muito relevante como reserva de valor", frisou Hélder Rosalino.