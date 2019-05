Actualidade

Uma pintura inédita de Josefa de Óbidos, datada de 1667, que mostra a Virgem Maria com o Menino Jesus ao colo, vai ser leiloada na Alemanha pela Plückbaum, num leilão que decorrerá entre 31 de maio e 01 de junho.

A notícia foi hoje avançada pelo jornal Público, indicando que o quadro, que será leiloado a 01 de junho, em Bona, com uma base de licitação de 25 mil euros, era até agora desconhecido.

De acordo com o sítio 'online' da leiloeira, a pintura tem uma dimensão de 23 por 29 centímetros, e foi feita sobre placa de cobre, mostrando a Virgem Maria com o Menino Jesus ao colo a ser saudado por outras mulheres com crianças.