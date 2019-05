Actualidade

O novo chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas (CENGFA) são-tomense, Idalécio Pachire, prometeu hoje que "tudo fará para que o país continue em paz e tranquilidade", agradecendo a "confiança" nele depositada "pela nação".

Idalécio Pachire foi hoje investido nas funções pelo Presidente da República, Evaristo Carvalho, em cerimónia no palácio presidencial.

"Agradeço primeiro a Deus, agradeço também o privilégio, a honra e confiança que a nação depositou em mim, é uma responsabilidade muito grande, conto com todos os militares para tudo fazer para que a nação são-tomense possa estar em paz e livre em todas as circunstâncias", disse Idalécio Pachire no ato de investidura.