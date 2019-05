Actualidade

A bolsa de Lisboa encerrou hoje em alta, com o índice PSI20 a subir 0,86% para 5.140,91 pontos, em linha com as principais praças europeias.

Das 18 cotadas do PSI20, 12 subiram, quatro desceram e duas ficaram inalteradas. A Jerónimo Martins destacou-se ao liderar as subidas com um ganho de 2,52% para 14,02 euros.

No resto da Europa, Frankfurt subiu 0,50%, Madrid ganhou 0,46% e Paris 0,37%, com os mercados a reagirem positivamente aos resultados das eleições para o Parlamento Europeu.