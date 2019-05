Liga das Nações

Portugal começou hoje a preparar a fase final da Liga das Nações de futebol, que decorre em solo luso de 05 a 09 de junho, com um treino em que Fernando Santos apenas contou com 15 dos convocados.

Na Cidade do Futebol, em Oeiras, o selecionador nacional não pôde ainda contar com o capitão Cristiano Ronaldo, bem como com Pepe, Danilo e Bruno Fernandes, que disputaram no sábado a final da Taça de Portugal. Beto, Mário Rui, Nelson Semedo e Gonçalo Guedes também estão ainda ausentes.

Os guarda-redes José Sá e Rui Patrício já estiveram às ordens de Fernando Santos, assim como Bernardo Silva, Pizzi, João Félix, Rúben Dias, Rafa, João Cancelo, William Carvalho, José Fonte, Diogo Jota, João Moutinho, Dyego Sousa, Rúben Neves e Raphael Guerreiro.