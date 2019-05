Actualidade

O Ministério Público arquivou por falta de provas o inquérito aos contratos 'swap' (seguros de crédito) contratados por empresas públicas junto de instituições financeiras.

No despacho de arquivamento do inquérito aberto em 2013 pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) é referido que "não foi obtida prova" dos factos investigados, concluindo o Ministério Público que "as imputações de que os atos praticados pelos visados no presente inquérito assumem natureza criminal assentam em meras alegações sem suporte de facto ou de direito", pelo que "as condutas investigadas não integram ilícito criminal".

A notícia do arquivamento foi inicialmente avançada pela revista Sábado, tendo sido confirmada pela Lusa.