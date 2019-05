Actualidade

A Câmara de Loures apelou hoje, junto do Presidente da República, ao "realojamento imediato" das famílias desalojadas do antigo paiol em Sacavém, sugerindo como solução provisória o acolhimento em instalações militares desativadas e, posteriormente, um apoio suplementar no arrendamento.

"Precisamos de uma solução imediata de recolocação destas pessoas noutras instalações que não seja um pavilhão desportivo", afirmou o presidente da Câmara de Loures, Bernardino Soares, após um encontro com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que decorreu na residência oficial no Palácio de Belém, em Lisboa, onde foram também recebidos alguns dos desalojados.

Considerando que o Presidente da República ficou "sensibilizado" para o problema das famílias desalojadas, o autarca de Loures fez "um balanço positivo" do encontro, destacando o compromisso de Marcelo Rebelo de Sousa de "interceder junto das entidades que podem ter um papel determinante no sentido de ser resolvida a situação".