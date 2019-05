Actualidade

A edição de 2019 do Festival Internacional de Marionetas de Ovar (FIMO) vai decorrer de 07 a 09 de junho e levará a salas, praças e fontanários da cidade 71 espetáculos gratuitos por 38 companhias de 14 países.

O evento é promovido pela União de Freguesias de Ovar, São João de Ovar, Arada e São Vicente de Pereira Jusã, e este ano reforça a sua componente em sala para levar espetáculos tecnicamente mais exigentes a locais como o Centro de Arte de Ovar e os claustros da Centro Escolar dos Combatentes.

O diretor artístico do certame, Nuno Pinto, garante que a presente edição do FIMO conta assim com "o maior e melhor programa de sempre, continuando a manter o foco nos espetáculos de rua, mas alargando o festival a mais locais da cidade, sejam eles em recinto fechado ou ao ar livre".