O Estado arrecadou mais 892,5 milhões de euros em impostos nos primeiros quatro meses deste ano face ao mesmo período de 2018, num total de 12.661,8 milhões de euros, refere a execução orçamental publicada hoje.

"Nos primeiros quatro meses de 2019 a receita fiscal líquida do subsetor Estado registou um aumento de 892,5 milhões de euros (+7,6%) face a igual período do ano transato", assinala a Direção-Geral do Orçamento, precisando que este desempenho foi "fortemente influenciado" pela evolução do IVA, IRS e ISP (Imposto sobre os Produtos Petrolíferos), três dos impostos mais relevantes em termos de receita.

No total, a receita fiscal ascendeu a 12.661,8 milhões de euros em abril, o que reflete um aumento de 7,6% face ao mesmo mês de 2018. Em março, o montante de impostos arrecadado pelo Estado tinha registado um acréscimo homólogo de 10,3%.