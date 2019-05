OE2019

As cativações fixaram-se em 621,6 milhões de euros até março, um valor "em linha" com as existentes em igual período do ano anterior, indica a Síntese de Execução Orçamental hoje divulgada.

"Em março, uma vez apurados os cativos totais sobre o orçamento da despesa de 2019, cifraram-se em 621,6 milhões de euros", lê-se na informação divulgada pela Direção-Geral do Orçamento (DGO).

No início do ano estavam cativos 653 milhões de euros, adianta ainda a informação hoje divulgada, precisando que, do montante de 621,6 milhões de euros registado em março, "cerca de dois terços incidem essencialmente sobre despesas financiadas por receitas próprias, as quais dependem da respetiva arrecadação para se poderem concretizar", o que "altera a natureza destes cativos".