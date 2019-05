Actualidade

O fisco vai recorrer da decisão do CAAD - Centro de Arbitragem Administrativa que determina a devolução de uma parte do Imposto sobre Veículos (ISV) a um contribuinte no caso de um carro usado importado.

Em comunicado, o Ministério das Finanças revelou que "perante uma decisão arbitral (CAAD) recente - decisão não transitada em julgado - que concluiu pela incompatibilidade das regras nacionais com os Tratados, o Governo determinou à AT [Autoridade Tributária] que utilize todos os meios processuais legalmente previstos para contestar qualquer decisão judicial ou arbitral que", em contradição com vários argumentos e compromissos apresentados pela tutela, "determine a anulação, ainda que parcial, de liquidações de ISV, com fundamento na (alegada) incompatibilidade do artigo 11.º do Código do ISV com o artigo 110.º do TFUE [Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia]".

Em causa está uma decisão arbitral, noticiada pelo Jornal de Negócios, que deu conta de um diferendo com um contribuinte, por causa da forma como a AT calculou o imposto.