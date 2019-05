Venezuela

O presidente do parlamento da Venezuela, Juan Guaidó, denunciou hoje que há fundos retidos em bancos de Portugal e de Espanha porque o Governo venezuelano os usava para financiar grupos paramilitares e repressão no país.

"Alguns fundos estão protegidos, no caso de Portugal e de Espanha, porque com estes fundos o regime financiava grupos paramilitares, coletivos (motociclistas armados afetos ao regime), que perpetravam a repressão (no país)", disse.

Juan Guaidó, falava numa intervenção, por videoconferência, no fórum global Conferências do Estoril que hoje começou em Cascais, mas sem fazer referência às entidades bancárias envolvidas nem aos valores "protegidos".