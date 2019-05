Actualidade

O Plano de Segurança Rodoviária do Porto foi aprovado, por unanimidade, esta segunda-feira, pela Assembleia Municipal, com críticas do Bloco de Esquerda (BE) que considera que este plano, protocolado em 2011, "chega tarde".

"Este é um plano municipal que tendo sido protocolado em 2011, só agora vê luz do dia. (...) Nós consideramos, portanto, que este plano chega tarde", afirmou o deputado do grupo municipal do BE na Assembleia Municipal do Porto Pedro Lourenço na sessão extraordinária desta segunda-feira.

O Bloco, que votou favoravelmente a proposta, acrescentou que o Plano Municipal de Segurança Rodoviária (PMSR), deve dar resposta "à situação dramática" que se vive na cidade. Em 10 anos, disse Pedro Lourenço, contabilizam-se "10 mil vítimas, das quais 91 pessoas morreram e 169 tiveram ferimentos graves", das quais pouco se sabe para além dos números.