Venezuela

O Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, instou hoje os simpatizantes do seu Governo a serem disciplinados e não falarem sobre os encontros que mantém com a oposição mediados pela Noruega.

"Nós respeitamos as regras que foram estabelecidas (...) sobre estes processos de conversações e, por respeito, não vou informar nada mais do que está a acontecer lá [na Noruega], da batalha que estamos a ter lá pela paz do país. Espero que haja disciplina nas nossas filas, relativamente a informações sobre este tema", disse.

Nicolás Maduro falava em Caracas, durante um encontro com o alto comando político do Partido Socialista Unido da Venezuela (PSUV), o partido do Governo.