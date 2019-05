Actualidade

Timor-Leste quer duplicar a produção de café e triplicar o valor na próxima década, com um plano de investimento de quase 40 milhões de dólares (cerca de 36 milhões de euros), foi hoje anunciado.

"O objetivo é passar das atuais 10 mil toneladas de produção anual para 20 mil toneladas até 2020, com o valor a passar de 27 milhões de dólares (cerca de 24 milhões de euros) para 73 milhões de dólares (cerca de 65 milhões de euros)", afirmou o diretor do Café e Plantas Industriais, Fernando Santana, do Ministério da Agricultura e Pescas timorense.

No lançamento do Plano Nacional de Desenvolvimento do Setor do Café 2019-2023 (PNDSC), Santana explicou que o objetivo é não só aumentar a quantidade produzida, mas garantir que uma maior fatia dessa produção é de maior qualidade, conseguindo por isso preços mais elevados de venda.