A Assembleia Municipal do Porto aprovou esta segunda-feira, com a abstenção do PSD, CDU e BE, o contrato-programa e a celebração do contrato de prestação de serviços entre o Município coma a nova empresa municipal de cultura e desporto.

Na sessão extraordinária desta segunda-feira, o presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, voltou a rejeitar "a ideia de que subitamente se abrem das torneiras do despesismo" com a criação da nova empresa municipal, como afirma o PSD, que aponta um aumento de 63% das despesas, quando comparado com a despesa da Porto Lazer e o orçamento para a cultura na Câmara que, em 2018, era superior a 21 milhões de euros.

"Nós queremos fazer mais e vamos querer fazer mais e vocês podem nos acusar disso, não precisam é de inventar", afirmou Rui Moreira, sublinhando que o orçamento para 2020 da ÁGORA, nova empresa municipal de cultura e desporto, é de 15 milhões de euros.