Actualidade

A confiança dos consumidores aumentou em abril e maio, após ter diminuído nos cinco meses anteriores, enquanto o clima económico recuou em maio, depois de ter estabilizado no mês precedente, divulgou hoje o Instituto Nacional de estatística (INE).

Segundo o INE, a evolução do indicador de confiança dos consumidores (de -9,3 pontos em abril para -9,0 pontos em maio) "resultou do contributo positivo das perspetivas relativas à evolução da realização de compras importantes, do saldo das opiniões e das expectativas sobre a situação financeira do agregado familiar, destacando-se o primeiro caso".

As perspetivas relativas à evolução da situação económica do país apresentaram, pelo contrário, um contributo negativo.