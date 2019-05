Actualidade

O ministro da Defesa português disse hoje, em Luanda, que pretende identificar novas áreas de cooperação com Angola, com destaque para o reforço da participação das Forças Armadas de ambos os países em missões internacionais.

João Cravinho, que realiza uma visita de três dias a Luanda, no âmbito da 19ª reunião de ministros da Defesa da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP), esteve hoje reunido com o homólogo angolano, Salviano Sequeira, no quadro da 18.ª reunião da Comissão Bilateral Luso-angolana no domínio da Defesa.

O governante português classificou a cooperação entre os dois órgãos ministeriais como "muito boa, rica, multifacetada, profícua, bem alicerçada em longos anos de experiência e que oferece perspetivas de um relacionamento intenso e duradouro para o futuro".